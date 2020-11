Microsoft werkt aan een functie waarmee het mogelijk wordt om Android-apps op Windows 10 te installeren, meldt nieuwssite Windows Central op basis van ingewijden. Mogelijk kunnen mensen vanaf het najaar van 2021 gebruikmaken van de nieuwe functie.

Het bedrijf wil het voor makers van Android-apps makkelijker maken om een Windows-versie te maken. De apps moeten vervolgens beschikbaar worden in de Microsoft Store.

Microsoft heeft eerder interesse getoond in de mogelijkheid om Android via Windows te gebruiken. Het bedrijf biedt sinds 2018 de Je telefoon-app aan, waarmee een smartphone gekoppeld kan worden om vervolgens via Windows te bellen of de foto's die op de telefoon staan te bekijken.

Windows Central merkt op dat de apps op Windows mogelijk te maken krijgen met een beperking: het ontbreken van Google Play Services. Met deze koppeling van Google worden Android-apps verbonden aan Google-diensten. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld Google Maps in hun app installeren.

Google staat installatie van Play Services tot nu toe echter niet toe op Windows-computers. Mochten Android-apps via Microsofts nieuwe functie op Windows 10 beschikbaar komen, dan zouden dit soort koppelingen kunnen ontbreken.