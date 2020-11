De Belastingdienst heeft tot november al 150.000 fraudemeldingen binnengekregen. Dat is ruim vier keer zo veel dan in heel 2019, zo meldt het AD zaterdag.

Cybercriminelen proberen uit naam van de Belastingdienst mensen steeds vaker geld afhandig te maken via phishingmails, sms'jes en WhatsApp-berichten, zo constateert het Security Operations Center (SOC) van de Belastingdienst in Apeldoorn. Phishing is een methode waarbij kwaadwillenden met nepmailtjes of sms'jes hengelen naar persoonlijke data, zoals inlog- en bankgegevens.

"Phishingberichten worden steeds geraffineerder", zegt Karl Lovink van het SOC die de frauduleuze websites zo snel mogelijk offline probeert te halen. "Cybercriminelen zijn tegenwoordig goed opgeleid en investeren vaak flink geld in dergelijke phishing-operaties. In combinatie met andere gehackte persoonsgegevens kunnen ze steeds persoonlijker mails sturen."

"Nederlanders zijn inmiddels gewend aan phishing door zogenaamde banken", zegt een woordvoerder van Betaalvereniging Nederland in de krant. "Vandaar dat criminelen meer en meer de namen van andere organisaties gebruiken, waarvan de Belastingdienst een belangrijke is." Ook nepberichten uit naam van het Centraal Justitieel Incassobureau en andere incassobureau's komen vaker voor.

De Belastingdienst verzekert dat ze nooit in e-mails, sms'jes of WhatsApp-berichten zal dreigen met inbeslagname of een deurwaarde als er niet meteen wordt betaald.