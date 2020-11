De Britse farmaceut AstraZeneca is aangevallen door hackers. Twee ingewijden melden aan Reuters dat de hackers uit Noord-Korea lijken te komen. Het bedrijf werkt in samenwerking met de University of Oxford aan een coronavaccin. AstraZeneca is niet de eerste farmaceut waar hackers hebben proberen in te breken.

De hackers zochten via LinkedIn en WhatsApp contact met medewerkers van AstraZeneca en deden zich voor als recruiters. Ze stuurden de medewerkers zogenaamde vacatures. In deze documenten zaten virussen die ervoor moesten zorgen dat de hackers toegang kregen tot de computer van het doelwit.

Volgens de bronnen werden meerdere mensen van AstraZeneca op deze manier benaderd, maar is het bij niemand gelukt om toegang te krijgen tot de systemen van het bedrijf. AstraZeneca wilde niet reageren op vragen van Reuters.

Afgelopen maandag maakte de farmaceut bekend dat uit de recentste onderzoeksresultaten blijkt dat het vaccin in 70 procent van de gevallen lijkt te beschermen.

Meerdere hackpogingen bij laboratoria

Het is niet de eerste keer dat bedrijven en instellingen die aan een coronavaccin werken worden aangevallen door hackers.

Eerder in november bleek uit een rapport van Microsoft dat farmaceutische bedrijven in Canada, Frankrijk, India, Zuid-Korea en de Verenigde Staten zijn aangevallen door hackers.

Later bleek dat ook het Duitse Biontech is aangevallen. Deze aanvallen kwamen vermoedelijk uit Rusland en Noord-Korea.