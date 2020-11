Wat is de beste compacte bluetoothspeaker? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Met een bluetoothspeaker luister je draadloos naar muziek. Ze hebben een accu en zijn dus makkelijk mee te nemen. Vooral kleinere modellen neem je eenvoudig mee. De speakers in de compacte categorie zijn kleiner dan een fles wijn, 700 milliliter om precies te zijn. Het is overigens Black Friday dit weekend, dus houd de prijzen in de gaten. Er kunnen leuke aanbiedingen tussen zitten.

De Consumentenbond test bluetoothspeakers onder meer op geluidskwaliteit, technische kwaliteit, accuduur en bedieningsgemak. Er zijn in totaal 57 verschillende speakers getest die goed verkrijgbaar zijn.

Bij de achttien compacte modellen die zijn getest komt een speaker van Sony als Beste uit de Test. Dit model heeft tegelijk ook de beste prijs-kwaliteitverhouding en is ook de Beste Koop. Wil je deze Sony liever niet, dan is een speaker van JBL een goed alternatief.

Beste uit de Test en Beste Koop: Sony SRS-XB01 Prijs: 20 euro

Testoordeel: 7,3

Gewicht: 157 gram

Handsfree bellen: ja

Deze speaker van Sony is heel klein van formaat. Zelfs ten opzichte van andere compacte speakers is hij klein en licht. Maar klein in prestaties is hij zeker niet. Hij verslaat qua klank al zijn concurrenten in de categorie compacte speakers.

Wat betreft het geluid moet je geen stevige en diepe bas verwachten. Met name het maximale volume is beperkt. Maar de speaker klinkt toch 'groter' dan dat hij eruitziet. Het geluid is goed en vervormt maar weinig bij hoger volume.

De accuduur is redelijk en hij gaat op een volle lading zo'n tien uur mee. Hij is ook spatwaterdicht, wat handig kan zijn als je hem buiten wil gebruiken.

De speaker is eenvoudig en heeft dus weinig extra's. Zo kun je wel handsfree bellen, maar kun je hem niet bedienen met een app. Maar wat deze speaker kan, doet hij goed. Het gebruiksgemak van de speaker is uitstekend.

Alternatief: JBL GO 2 Prijs: 25 euro

Testoordeel: 6,2

Gewicht: 187 gram

Handsfree bellen: ja

Ben je op zoek naar een alternatief? Dan is deze speaker van JBL een goede optie. De prijs is ongeveer gelijk aan de Sony, maar deze GO 2 is nog wat kleiner. Hij is vooral een stuk platter. Nog makkelijker om mee te nemen dus. En deze speaker overleeft het als hij kopje onder gaat, de Sony kan alleen tegen spatwater.

Met het gebruiksgemak zit het wel goed. Je koppelt hem gemakkelijk aan je smartphone of tablet, zelfs met een draad als je dat wil. Er is ook een app waarmee je hem kunt bedienen en je kunt handfree bellen met de speaker. De accu gaat met een volle lading zo'n elf uur mee.

Op geluidskwaliteit lever je helaas wel wat in. Die is matig en op dat vlak kan hij echt niet tippen aan de Sony. Er ligt veel nadruk op de hoge tonen als je er recht voor zit. Draai je hem van je af, dan valt het mee.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is altijd het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.