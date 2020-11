De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) dringt er bij het ministerie van Justitie en Veiligheid op aan om nog eens goed te kijken naar het feit dat het 112-systeem afhankelijk is van één provider, namelijk KPN.

De Onderzoeksraad schrijft in een vrijdag openbaar gemaakte brief dat in onderzoeken naar de landelijke 112-storing in 2019 "geen aandacht is besteed aan de vraag of de afhankelijkheid (...) van slechts één provider" een "onwenselijke kwetsbaarheid oplevert".

Het 112-netwerk was op 24 juni 2019 tussen ongeveer 15.30 en 19.00 uur uit de lucht als gevolg van een landelijke storing in het telefonienetwerk van KPN. Daardoor waren politie-, ambulance- en brandweerdiensten urenlang niet bereikbaar.

Tegelijkertijd vond er ook een storing plaats in het 4G-netwerk van KPN dat gebruikt wordt om NL-Alerts te verzenden. De overheid kon burgers die dit netwerk gebruiken daardoor niet met een NL-Alert waarschuwen voor de 112-storing. De twee problemen hielden geen verband met elkaar.

"De storing op 24 juni 2019 bij een van de partijen (KPN) van de 112-keten zorgde ervoor dat de gehele 112-keten niet functioneerde", schrijft de OVV. "De Onderzoeksraad ziet echter (...) niet terug of en op welke manier van deze incidenten en rapporten is geleerd."

Daarmee verwijst de Onderzoeksraad naar het in juni gepubliceerde onderzoeksrapport van drie instanties. Een van de conclusies daaruit was dat de chaos als gevolg van de storing kleiner had kunnen zijn als het ministerie meer regie had genomen.

Onderzoeksraad: Kritische analyse 112-keten ontbreekt

De OVV heeft ook kritiek op het feit dat de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV), het Agentschap Telecom (AT) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) los van elkaar onderzoek hebben gedaan.

"De verschillende onderwerpen zijn niet in samenhang geanalyseerd. De Onderzoeksraad mist hierdoor een kritische analyse van de 112-keten als geheel."

KPN laat in een reactie aan NU.nl weten de brief van de OVV te hebben gezien, maar dat het primair aan de overheid is om op de aandachtspunten van de Onderzoeksraad te reageren. Ook wijst de provider op verbeteringen die naar aanleiding van de storing zijn doorgevoerd.

NU.nl heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid ook om een reactie gevraagd. Dit bericht wordt aangevuld zodra deze binnen is.