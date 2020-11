Huawei-oprichter Ren Zhengfei hoopt dat smartphonemerk Honor ernaar zal streven groter te worden dan het moederbedrijf. De tak van Huawei wordt binnenkort afgesplitst.

Eerder deze maand werd bekend dat Huawei zijn smartphonemerk Honor onder druk van Amerikaanse sancties verkoopt. Het dochterbedrijf werd in 2013 door Huawei opgericht en richt zich op goedkopere smartphones.

Ren roept Honor op zich te ontpoppen tot Huaweis grootste concurrent. In een afscheidsspeech die persbureau Reuters heeft ingezien, zegt hij dat het voorbijstreven van Huawei een van de drijfveren van Honor moet worden.

De VS legde Huawei onlangs op grond van de bescherming van de nationale veiligheid sancties op. Het land beschuldigt het Chinese bedrijf ervan een pion van Peking te zijn. Bewijs voor spionage ontbreekt echter.

Door de sancties is het voor Huawei moeilijker geworden om chips of onderdelen van chips voor smartphones in te kopen.

Honor wordt verkocht aan een consortium van dertig partijen. Omdat Huawei geen zakelijke belangen in het nieuwe bedrijf heeft, zouden de Amerikaanse sancties niet voor Honor gelden. Daardoor kan het smartphonemerk zakendoen met chipleveranciers en de verkoop van zijn toestellen voortzetten.