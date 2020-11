De internationale spelersvakbond FIFPRO is bereid met voetballers in gesprek te gaan over het gebruik van hun gezichten in de FIFA-games van EA. "FIFPRO benadert de spelers en hun vertegenwoordigers die onlangs hun zorgen hebben geuit, zodat we hun vragen kunnen beantwoorden", laat de organisatie donderdag aan NU.nl weten in een reactie.

De kwestie ging rollen nadat Zlatan Ibrahimovic op Twitter zijn ongenoegen uitte over het gebruik van zijn gezicht in FIFA 21. Hij vraagt zich af wie daar toestemming voor heeft gegeven. "FIFPRO? Voor zover ik weet, ben ik geen lid van FIFPRO."

FIFA-maker EA liet daarop aan NU.nl weten een deal te hebben gesloten met AC Milan.

De Italiaanse zaakwaarnemer Mino Raiola, die naast Ibrahimovic onder meer ook Matthijs de Ligt vertegenwoordigt, zei woensdag tegen de Britse krant The Telegraph duidelijkheid te willen.

"Zlatan begrijpt dat hij moet vechten voor zijn rechten en dat is niet juist", aldus Raiola. "Het is niet de kwaliteit van EA Sports aanvallen, maar het systeem bestrijden. Het systeem is onjuist en dat is een strijd die Zlatan namens alle spelers aan wil gaan."

EA gaat in zijn formele reactie inhoudelijk niet in op Raiola's uitingen, maar noemt hem alleen een "gerespecteerde spelersvertegenwoordiger" die eerder met de game-uitgever heeft samengewerkt.

Raiola: 'Rechten liggen bij speler zelf'

Het bedrijf liet eerder weten dat het de rechten heeft om de gelijkenis van alle spelers uit FIFA te mogen vertonen. "We verwerven deze licenties direct van voetbalcompetities, teams en individuele spelers".

Raiola zegt tegen The Telegraph dat FIFPRO "profiteert van rechten die EA Sports vrolijk van ze koopt, maar ze kopen rechten die ze niet hebben". Hij zegt dat de rechten van Ibrahimovic niet bij voetbalbond FIFA, spelersbond FIFPRO of AC Milan liggen, maar bij de speler zelf.

"Als EA Sports zaken blijft doen zoals nu gebeurt, zullen we ze voor de rechter slepen", aldus de spelersvertegenwoordiger. "We zullen iedereen voor de rechter dagen die rechten verkoopt die zij niet hebben."