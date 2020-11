Je eigen voetbalclub naar grote hoogtes brengen, de smartphoneversie van een erg geliefde game en wandelen, maar dan net even anders. Dit zijn de apps van deze week.

Football Manager

Ben jij een van de zeventien miljoen bondscoaches die Nederland rijk is? Met Football Manager 2021 kom je erachter of jouw voetbalwijsheden ook in het echt werken. Zoals je op basis van de naam mag verwachten sta je in deze game aan het roer van je eigen team.

Van de opstelling maken, tactieken bedenken, specifieke looproutes van bepaalde spelers uitstippelen tot aan het doorvoeren van wissels: jij bent de manager die aan de knoppen draait. Er zitten ruim zestig verschillende competities (waaronder de Eredivisie) uit 24 landen in Football Manager, dus er ligt altijd wel ergens een uitdaging voor je op de loer.

In tegenstelling tot de populaire FIFA-games focust Football Manager zich strikt op het coachen van een voetbalteam. Je bestuurt het team dus niet zelf, maar neemt een helikopterview in.

Download Football Manager 2021 voor Android en iOS (9,99 euro)

Off-Track

In coronatijd is wandelen de nationale hobby geworden. Off-Track is een initiatief dat van een gewoon 'blokje om' een totaalbeleving maakt door muziek toe te voegen. Deze muziek is geschreven en gecomponeerd door de bedenkster van het project en past zich automatisch aan op basis van de route die je loopt.

Je kunt in Off-Track kiezen om je eigen route te lopen of een uitgestippeld pad te volgen. Die laatste optie werkt op dit moment alleen nog in Amsterdam en Rotterdam. Off-Track zit momenteel in de testfase en is daarom nog niet in de appwinkels te vinden.

In plaats daarvan open je Off-Track in de browser van je telefoon, geef je aan hoelang of welke route je wil lopen, doet oordopjes in en druk je op start.

Open Off-Track op je smartphone (gratis)

Moonlighter

De geliefde console- en pc-game Moonlighter is sinds deze week speelbaar op de iPhone en iPad. In deze game kruip je in de rol van een avontuurlijke winkelier die wel een heel bijzondere inkoopmethode heeft. Hij bestelt zijn spullen namelijk niet bij de groothandel, maar haalt ze uit duistere kerkers.

Dit gaat niet zomaar, want om deze felbegeerde spullen te krijgen moet je je door hordes vijanden werken. Hoe verder je in het spel komt, hoe beter je rivalen worden. Om de kerkers te overleven moet je daarom vooral wendbaar zijn, tactisch toeslaan en aanvallen proberen te ontwijken.

Verder heeft Moonlighter een ijzersterk verhaal, waarbij de clou per verslagen eindbaas steeds een stukje duidelijker wordt. Bovendien speelt het spel heerlijk weg dankzij de goede touchscreenbediening. Wel is het jammer dat je geen controller kunt aansluiten om bijvoorbeeld op je iPad te spelen. De Android-versie van Moonlighter volgt later.

Download Moonlighter op iOS (12,99 euro)