XS4ALL begint binnenkort met het overzetten van klantengegevens naar KPN, zo schrijft het bedrijf in een FAQ op de website.

De samenvoeging van XS4ALL en KPN begint officieel komend jaar. Om verschillende diensten werkend te houden, maakt XS4ALL zich nu alvast klaar om onder andere "NAW-, product- en technische gegevens, maar ook oude facturen en contracten" te delen met KPN.

"We gaan in samenwerking met onze collega's van KPN ook testen uitvoeren met deze informatie. Zo weten we zeker dat alles straks goed werkt. Hier merkt u niks van", schrijft XS4ALL.

KPN maakte begin vorig jaar bekend dat dochterbedrijf XS4ALL ophoudt te bestaan. De dienstverlening van de oude internetprovider wordt overgenomen door KPN zelf.

Actiegroep XS4ALL Moet Blijven, dat poogde de samenvoeging te voorkomen, schrijft op de website dat het zich zorgen maakt dat deze informatie wordt "verstopt in een FAQ". "Wij maken ons zorgen over de openheid over de verdere integratie."