Het Europees Parlement wil een einde aan smartphones en andere elektronica die na een aantal jaar ongebruikt in de la belanden omdat ze onbruikbaar zijn. De volksvertegenwoordigers van het parlement willen dat de Europese Commissie werk maakt van een beter "recht op reparatie".

Dat moet inhouden dat het aantrekkelijker en goedkoper wordt om producten te repareren in plaats van te vervangen. Dat kan op verschillende manieren, zoals langere garanties op producten afdwingen en reserveonderdelen voor een bepaalde tijd beschikbaar maken.

De wensen van het parlement moeten onderdeel worden van de Brussels strategie voor consumentenbeleid. In de nieuwe strategie vanaf 2021 speelt duurzaamheid een grote rol. Het klimaat en digitale ontwikkelingen zijn de twee belangrijkste speerpunten van de Europese Commissie.

Brussel wil onder meer dat het voor consumenten duidelijk wordt welke elektronica duurzaam is. Dat moet het zogenoemde 'greenwashing' van producten tegengaan: het wel als duurzaam presenteren van producten die dat eigenlijk niet zijn.

De presentatie van de zogenoemde Consumentenagenda eerder deze maand en de stemming die woensdag werd gehouden zijn vroege stappen in het proces die een indicatie geven hoe het beleid eruit gaat zien. Het is uiteindelijk de bedoeling dat de wensen in concrete wetsvoorstellen worden vastgelegd.