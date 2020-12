Bellen en internetten in het Verenigd Koninkrijk met een Nederlands mobiel nummer wordt per 1 januari niet direct duurder door de Brexit, met of zonder deal. Dat blijkt uit een rondgang van NU.nl langs de grootste Nederlandse providers.

Bellen en internetten in andere EU-landen met een mobiele telefoon kost dankzij Europese regels geen cent extra ten opzichte van bellen in Nederland. Door de Brexit valt het VK echter niet meer onder deze zogenoemde roamingregels.

De Britten onderhandelen op dit moment nog met de EU over hoe de relatie er na de overbruggingsperiode, die op 1 januari afloopt, uit gaat zien. Of het tot een akkoord komt is überhaupt onzeker: onder meer de visserij in Britse wateren vormt een groot knelpunt.

Ongeacht de uitkomst van de onderhandelingen, kunnen Nederlanders die op bezoek zijn in Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland in ieder geval voorlopig ook vanaf 2021 tegen hun thuistarief mobiel internetten en bellen.

Vodafone biedt de meeste zekerheid: bij de provider verandert door de Brexit niets. Een woordvoerder spreekt van een "permanente situatie" waarbij mobiel bellen en internetten in het VK net zoveel kost als in Nederland. Hetzelfde geldt voor dochtermerk hollandsnieuwe.

Bij KPN verandert er voorlopig ook niets: de roamingafspraken die KPN met Britse operators heeft gemaakt, lopen nog tot ergens na 1 januari, laat een woordvoerder weten. Tot er opnieuw onderhandeld wordt, blijft de situatie in ieder geval ongewijzigd.

Lebara, een van de grootste onafhankelijke providers, maakt gebruik van het KPN-netwerk en is daarom ook afhankelijk van de uitkomst van deze onderhandelingen, laat marketingdirecteur Eelco Gijze weten. Tot dat moment verandert er ook voor Lebara-klanten in ieder geval niets.

T-Mobile en Lycamobile: 'Te vroeg' voor uitspraken

T-Mobile, dat ook eigenaar is van de merken Tele2 en Simpel, en de onafhankelijke provider Lycamobile laten weten het op dit moment "te vroeg" te vinden om uitspraken te doen over mogelijke roamingkosten als gevolg van de Brexit.

Het Britse statistiekbureau berekende dat in totaal bijna twee miljoen Nederlanders het Verenigd Koninkrijk in 2019 bezochten. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakten in dat jaar 1,14 miljoen mensen de oversteek voor een vakantie.

De Europese roamingregels hebben betrekking op Nederlanders die in een ander EU-land mobiel bellen of internetten. Providers kunnen nog altijd kosten in rekening brengen voor mensen die vanuit Nederland naar andere EU-landen bellen.

Mensen kunnen deze belkosten voorkomen door via internet te (video)bellen, bijvoorbeeld met MB's uit een databundel of via een wifiverbinding.