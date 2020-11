De Fraudehelpdesk heeft in 2020 veel meer slachtoffers van webwinkelfraude geregistreerd dan in 2019. Dit jaar meldden tot nu toe 2.581 mensen slachtoffer te zijn geworden, laat de Fraudehelpdesk weten aan NU.nl. Dat waren er vorig jaar nog in totaal 1.582.

De cijfers van dit jaar geven inzicht in de periode januari tot oktober. In totaal werd er 3.700 keer melding gemaakt van webwinkelfraude, ten opzichte van 2.361 keer vorig jaar. De Fraudehelpdesk bundelt in zijn meldingen klachten van mensen die online iets kopen of verkopen. Daaronder vallen niet alleen neppe webshops, maar bijvoorbeeld ook verkopen via Marktplaats.

Sinds eind vorig jaar is een forse stijging te zien in het aantal meldingen. De piek ligt in de zomermaanden. Die zou deels te verklaren zijn door de coronacrisis. Volgens de Fraudehelpdesk maken fraudeurs misbruik van de verandering in het online gedrag van Nederlanders, die meer online zijn gaan bestellen. Het schadebedrag dat in 2020 tot nu toe is geleden, ligt ook hoger dan vorig jaar: 577.705 euro tegenover 463.229 euro.

Het aantal aangiftes tegen nepwebshops is dit jaar eveneens gestegen ten opzichte van vorig jaar, zo schrijft de NOS woensdag. Uit cijfers van de politie blijkt dat dit jaar tot nu toe ruim 13.000 aangiften tegen malafide webwinkels zijn binnengekomen; dat waren er vorig jaar 7.400.

De politie vermoedt dat de afgelopen weken nepwebwinkels zijn klaargezet om tijdens de feestdagen meer slachtoffers te maken.