De Zuid-Koreaanse gegevensbeschermingsautoriteit heeft Facebook een boete van 6,7 miljard won (5 miljoen euro) opgelegd. Zuid-Koreanen die via Facebook op een andere site inlogden, deelden daarmee de gegevens van hun vrienden zonder hun toestemming.

Op die manier zijn volgens de Personal Information Protection Commission (PIPC) gegevens van 3,3 miljoen Zuid-Koreanen zonder dat zij dat wisten naar bedrijven verstuurd. Dat gebeurde tussen mei 2012 en juni 2018.

Het ging onder meer om namen, adressen en geboortedatums, schrijft Yonhap. Het Zuid-Koreaanse persbureau meldt dat de exacte omvang van de kwestie onduidelijk is en dat Facebook geen relevante documenten heeft aangeleverd.

De PIPC stuurt de zaak bovendien naar de openbaar aanklager. Mogelijk leidt dat tot een strafzaak.

"We hebben tijdens het onderzoeksproces zoveel mogelijk meegewerkt", zegt een Facebook-woordvoerder in een reactie. "We betreuren het dat de PIPC een strafrechtelijk onderzoek heeft aangevraagd." Het bedrijf wilde niet verder reageren, omdat het de beslissing nog niet in detail heeft kunnen bekijken.