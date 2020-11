De ultraconservatieve nieuwszender One America News Network (OANN) mag van YouTube een week lang geen video's op het platform plaatsen. Het videoplatform legde de strafmaatregel op, omdat OANN verkondigt dat er middelen zijn die COVID-19 gegarandeerd genezen. Dat is in strijd met het desinformatiebeleid van YouTube rond het coronavirus.

Ook kan OANN een week lang geen geld verdienen met de inhoud die al op het kanaal staat, maakte YouTube dinsdag bekend.

Het is voor het eerst dat het videoplatform, dat eigendom van Google is, stappen tegen de betrekkelijk kleine pro-Trump-zender zet. OANN is een van de rechtse zenders die weigeren de verkiezingszege van Joe Biden te erkennen.

De maatregel geldt als een eerste waarschuwing. Na drie waarschuwingen wordt het kanaal verwijderd. OANN moet aantonen de door YouTube aangekaarte problemen op te lossen als de zender weer geld wil verdienen aan zijn kanaal.

Het is een van de maatregelen tegen desinformatie over de coronapandemie die YouTube dit jaar tot nu toe nam. Het platform verwijderde sinds februari al zo'n twintigduizend gevaarlijke of misleidende video's. Ook heeft YouTube, dat sinds de wereldwijd afgekondigde lockdownmaatregelen nog meer in trek is geraakt, er beleid van gemaakt om gezaghebbende kanalen en betrouwbare bronnen van informatie uit te lichten.

Tienduizenden Trump-aanhangers hebben zich deze maand afgekeerd van de betrekkelijk rechtse nieuwszender Fox News en zich gewend tot kleinere, ultrarechtse zenders.

Zo trok de conservatieve zender Newsmax twee weken geleden voor het eerst in zijn bestaan meer dan een miljoen kijkers. OANN-topman Charles Herring stelt dat zijn kanaal sinds enkele weken een van de tien best bekeken kabelkanalen is.