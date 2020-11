De Indiase overheid heeft dinsdag opnieuw tientallen Chinese apps verboden. Ook de app van webwinkel AliExpress is geblokkeerd in het land. Het verbod is het resultaat van spanningen tussen China en India over de grens tussen de twee landen in het Himalayagebied.

Het gaat om 43 apps van Chinese ontwikkelaars. De Indiase regering noemt als reden voor het verbod dat de apps gevaarlijk zijn voor de nationale veiligheid.

Het verbod is onderdeel van een groter pakket aan sancties tegen China. Eerder werden er in totaal al 170 apps van Chinese ontwikkelaars verboden. Zo werden in juni de populaire apps TikTok en WeChat geblokkeerd in het land.

China heeft zich fel uitgelaten over het verbod van de apps door de Indiase overheid. Het Chinese ministerie van Economische Zaken heeft India in september opgeroepen om 'de fout te herstellen'.

De sancties zijn het gevolg van hoog oplopende spanningen tussen China en India. In juni waren er confrontaties aan de grens tussen soldaten van de landen, waarbij veertig doden vielen. Tot 1962 voerden China en India oorlog tegen elkaar over het gebied in het Himalayagebergte.