Reizigers bewegen sinds het begin van de coronacrisis anders over het perron en hebben meer ruimte nodig, blijkt uit een dinsdag uitgebracht onderzoek van ProRail in samenwerking met de TU Eindhoven. In het onderzoek is onder meer gekeken naar of reizigers 1,5 meter afstand houden en of mensen samen reizen.

Met behulp van sensoren die de bewegingen van voorbijgangers meten doet ProRail sinds 2017 onderzoek naar de doorstroom van reizigers. De negentien sensoren hangen bij perron 5 op station Utrecht Centraal en hiermee wordt gekeken wanneer er opstoppingen ontstaan.

Sinds de coronamaatregelen zijn ingegaan zien de onderzoekers een duidelijke verandering in de reizigersstroom. Zo is het aantal metingen gedaald van 100.000 naar 16.000 per dag tijdens de eerste drie maanden van de coronacrisis.

Daarnaast zagen de onderzoekers nieuwe knelpunten ontstaan. Hoewel er minder reizigers waren door de coronamaatregelen, hadden mensen ook meer ruimte nodig op het perron om 1,5 meter afstand te houden.

Onderzoekers ontwikkelden nieuw algoritme

Om te kunnen onderzoeken of mensen wel echt 1,5 meter afstand houden, moeten de onderzoekers kunnen bepalen of mensen samen reizen. Hiervoor is een nieuw algoritme ontwikkeld dat kijkt naar of mensen samen binnenkomen op het station en vervolgens samen door het station reizen. In dat geval kunnen de onderzoekers ervan uitgaan dat ze geen afstand houden omdat het familie of een huishouden is.

De sensoren kunnen volgens ProRail geen mensen herkennen en er wordt ook geen identificeerbare data opgeslagen. De sensoren geven alleen de posities door van reizigers en welke route ze hebben afgelegd.