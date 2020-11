Xiaomi-dochter Poco maakt dinsdag bekend verder te gaan als eigen merk. Ook kondigt Poco een nieuw toestel aan: de Poco M3. Onder Xiaomi bracht Poco in 2018 de eerste Poco-smartphone op de markt. Er verschenen meerdere toestellen onder de Xiaomi-vlag. De Poco M3 is het eerste toestel dat onder het merk Poco valt.

Het Android-toestel is uitgerust met een Snapdragon 662-processor en een Adreno 610-videoprocessor. Het 6,53 inch-scherm heeft een resolutie van 2340x1080 pixels.

Aan de zijkant van het toestel zit een vingerafdrukscanner, waarmee gebruikers hun telefoon kunnen ontgrendelen. Op de achterzijde vinden we een camera met drie lenzen, met in totaal 48 megapixel. Aan de voorzijde zit een 8 megapixelcamera in een inkeping aan de bovenkant van het scherm.

De telefoon krijgt een 6.000 mAh-accu, waarmee de telefoon volgens Poco ruim een dag mee moet gaan bij intensief gebruik. De Poco M3 zal geen 5G ondersteunen.

Poco biedt twee verschillende varianten aan van het toestel. Consumenten kunnen kiezen voor een toestel met 4 GB werkgeheugen en 64 GB opslagruimte. Deze versie kost 149 euro. Voor 169 euro is een versie met 128 GB opslagruimte verkrijgbaar.

Daarmee zit de smartphone in het middensegment. De Poco M3 moet vanaf 3 december dit jaar in de winkels liggen.