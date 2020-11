KPN wil in 2025 twee derde van de Nederlandse huishoudens op het glasvezelnetwerk hebben aangesloten. Om de uitrol te versnellen, stopt KPN in de komende drie jaar 3,5 miljard euro in de vernieuwing van het netwerk, zo maakt het bedrijf dinsdagochtend bekend.

KPN vervangt de bestaande kopernetwerken die er liggen door glasvezel, omdat dat sneller, stabieler en onderhoudsvriendelijker is. Op dit moment zijn zo'n 2,7 miljoen huishoudens op het glasvezelnetwerk van KPN aangesloten. Dat aantal moet over vijf jaar verdubbeld zijn. Nederland telt in totaal zo'n 7,9 miljoen huishoudens.

Vanaf volgend jaar wil KPN jaarlijks ongeveer een half miljoen nieuwe lijnen uitrollen. Pas sinds twee jaar focust KPN weer op het beschikbaar maken van glasvezel; daarvoor werd geïnvesteerd in de kopernetwerken. KPN-directeur Joost Farweck spreekt tegen NU.nl niet van een inhaalslag, maar over een koersversnelling. "Misschien hadden we dat eerder moeten doen, maar terugkijken heeft niet zo veel zin. We zien het doorontwikkelen van glasvezel als iets wat we nu moeten doen."

In 2023 sluit KPN de kopernetwerken in gebieden waar glasvezel beschikbaar is, maar op plaatsen waar nog geen glasvezel beschikbaar is, blijft het kopernetwerk liggen. "We hebben vrij goed koper in Nederland", zegt Farweck. "Hoewel glasvezel beter is, is de rek er in de kopernetwerken nog niet uit."

'KPN-netwerk houdt zich goed tijdens corona'

Volgens Farweck zit Nederland door de uitbraak van COVID-19 en het vele thuiswerken in een digitale stoomversnelling, maar hij kijkt tevreden terug op de afgelopen maanden. "Het netwerk heeft zich goed gehouden", zegt hij. "We hebben het ingericht op het piekverbruik van huishoudens, dat vaak in de avond ligt doordat er dan bijvoorbeeld veel video wordt gestreamd."

Maar ook overdag hielden de netwerken zich goed. "We zagen direct een verschil van werkverkeer dat zich van kantoren naar huis verplaatste. Maar dat verkeer viel nog mee. Toen de scholen dichtgingen en kinderen thuiszaten, zagen we dat het piekverbruik al 's middags kwam te liggen, doordat veel van hen gamen of video's kijken. Normaal gesproken is dat piekmoment rond 7 uur 's avonds."