Thomas Moyer, Apples beveiligingstopman, wordt verdacht van omkoperij. Hij zou tweehonderd iPads aan plaatselijke autoriteiten hebben aangeboden in ruil voor ongeregistreerde wapenvergunningen. Dat blijkt uit berichtgeving van de politie in Californië.

De ondersheriff en een agent uit Sara Clara County in Californië zouden een deal hebben gesloten. Moyer zou akkoord zijn gegaan met het leveren van 200 iPads om wapenvergunningen te krijgen voor Apple-medewerkers.

De iPads waren samen 70.000 dollar waard, ongeveer 59.000 euro. Moyer zou volgens de autoriteiten hebben beloofd de iPads te versturen, maar dat is nooit gebeurd omdat de betrokken ondersheriff en Moyer lucht kregen van het onderzoek.

De verdachten worden in januari volgend jaar gehoord over de zaak. De betrokkenen kunnen celstraffen krijgen als ze schuldig bevonden worden.

Volgens de advocaat van Moyer is de Apple-topman onschuldig. Moyer zou "bijkomende schade" zijn in een omkopingszaak die bij autoriteiten speelt. "We twijfelen er niet aan dat hij zal worden vrijgesproken." Apple heeft ook een eigen onderzoek uitgevoerd en vond geen bewijs voor verkeerd handelen van Moyer.