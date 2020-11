Twitter waarschuwt gebruikers als zij een als misleidend aangemerkt bericht willen liken, maakt het bedrijf dinsdag in een tweet bekend.

De waarschuwing verschijnt als de gebruiker een mogelijk misleidend bericht liket. Twitter toont vervolgens nogmaals in een extra venster dat de inhoud van het bericht wordt betwist.

De waarschuwingen zullen vanaf deze week op iOS en in de webversie van Twitter worden getoond. In de komende weken verschijnen ze ook in de Twitter-app op Android.

Twitter begon in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen van dit jaar met waarschuwen voor tweets met misleidende informatie. Zo werd een aantal tweets van Donald Trump gelabeld, omdat daarin twijfelachtige informatie stond.

Het platform waarschuwde gebruikers ook als zij een bericht wilden delen dat als onjuist was aangemerkt. Die waarschuwing gold als een extra drempel voor het retweeten van dergelijke berichten. Volgens Twitter hebben de waarschuwingen ertoe geleid dat misleidende berichten 29 procent minder vaak worden gedeeld.