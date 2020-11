De failliet verklaarde streamingdienst VoetbalTV hoeft de boete van 575.000 euro die het had gekregen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) niet te betalen. De rechtbank in Utrecht oordeelde dat de privacywaakhond onvoldoende heeft uitgelegd waarom VoetbalTV geen gerechtvaardigd belang zou hebben bij het opnemen en uitzenden van amateurwedstrijden.

"Uiteraard zijn we blij dat de bestuursrechter ons in het gelijk heeft gesteld", zegt directeur Maarten Hoffer van VoetbalTV, dat afgelopen zomer naar de rechter was gestapt. "Achteraf is het echter betreurenswaardig dat VoetbalTV, de aangesloten leden en de fans van ons platform slachtoffer zijn van deze situatie."

De streamingdienst, die een initiatief was van de KNVB en Talpa, werd in september failliet verklaard, na een langlopend geschil met de AP. VoetbalTV maakte automatische videoregistraties van amateurwedstrijden. Via het videoplatform konden spelers, trainers, coaches, scheidsrechters en fans hun wedstrijden terugkijken. Ruim 150 amateurverenigingen maakten daar gebruik van.

Het videoplatform was sinds eind 2018 verwikkeld in een procedure met de privacywaakhond, nadat deze een voorlopig negatief oordeel had gegeven over de verwerking van persoonsgegevens. De instantie kwam echter niet met een definitief besluit, waardoor VoetbalTV niets kon aanvechten en lange tijd geen nieuwe contracten met clubs en sponsors kon afsluiten.

Videoplatform zou inbreuk hebben gemaakt op privacy amateurvoetballers

Eind vorig jaar kreeg het videoplatform de boete van ruim een half miljoen euro, omdat met de opnames louter voor commerciële doeleinden inbreuk zou worden gemaakt op de privacy van onder anderen minderjarige voetballers. Het leidde tot het faillissement van VoetbalTV.

Volgens de bestuursrechter had de autoriteit een betere afweging moeten maken tussen alle belangen van VoetbalTV. De opgelegde boete is daarom ingetrokken.

"Het langlopende onderzoek van de AP en haar werkwijze hierbinnen hebben er mede toe geleid dat een innovatief en populair initiatief naar nu blijkt onnodig tot een einde is gekomen", zegt Hoffer. "Wij gaan nu kijken naar de mogelijkheden die dit vonnis ons biedt en welke betekenis dit heeft voor de toekomst van VoetbalTV."