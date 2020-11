Snapchat start vanaf maandag met een eigen feed in de stijl van TikTok. Dat meldt het bedrijf maandag. Spotlight is in Nederland nog niet beschikbaar.

Iedereen kan zijn 'beste Snaps' insturen voor Spotlight, die vervolgens in de feed getoond worden, schrijft Snapchat. Uiteindelijk zal deze feed zich aanpassen aan de gebruiker.

Gebruikers met de meest populaire Snaps van de dag kunnen dagelijks aanspraak maken op een pot van 1 miljoen dollar (zo'n 840.000 euro). Het maakt daarbij niet uit of ze influencer zijn of veel volgers hebben.

Het bedrijf wil daarmee investeren in meer kwaliteitscontent voor het platform. Spotlight wordt een vijfde tab in de Snapchat-app.

Voorlopig is Spotlight in elf landen, waaronder de Verenigde Staten en Duitsland, beschikbaar. Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe feed ook in Nederland te zien is.