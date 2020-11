De zestienjarige Charli D'Amelio is de eerste TikTok-gebruiker die 100 miljoen volgers heeft. Ze blijft daarmee de nummers twee en drie flink voor.

D'Amelio maakte haar TikTok-account in mei 2019 aan. Sindsdien plaatste ze 1.641 video's. In totaal kreeg ze bijna acht miljard likes. Ongeveer een jaar geleden had D'Amelio nog zes miljoen volgers op TikTok.

De nummer twee op TikTok is danseres Addison Rae. Zij heeft bijna 70 miljoen volgers. De illusionist Zach King volgt met 52,9 miljoen volgers.

D'Amelio is veel populairder op het netwerk dan supersterren als Will Smith (43,2 miljoen) en Dwayne 'The Rock' Johnson (29,7 miljoen). Haar oudere zus Dixie D'Amelio is ook actief op TikTok. Zij heeft 44 miljoen volgers.

De zussen kwamen recentelijk nog in opspraak vanwege een filmpje waarin ze samen met hun familieleden aan tafel slakken moeten eten. Met name Dixie was niet te spreken over de Franse delicatesse en moest aan tafel overgeven. Kijkers vonden de TikTok-sterren verwaand en de zussen raakten miljoenen volgers kwijt.