Begin volgend jaar komt smartphone-fabrikant OnePlus met de nieuwe 9-serie. Online zijn computerrenders verschenen op basis van gelekte informatie over de telefoon. Het Twitter-account OnLeaks plaatste de afbeeldingen online.

Op de computerrenders is te zien dat de telefoon net als de OnePlus 8 een ronde uitsnede heeft in de linkerbovenhoek, waar de frontcamera zich bevindt. Aan de achterzijde is de positionering van de camera wel veranderd. In plaats van boven in het midden, bevindt de camera zich in de linkerbovenhoek.

Verder krijgt het toestel een 6,7 inch-scherm volgens de gelekte informatie. Net als de OnePlus 8 Pro krijgt ook de OnePlus 9 Pro een scherm met gebogen randen. Verder zitten de knoppen voor het volume opnieuw aan de linkerzijde en de aan/uit-knop zit samen met de alert-slider rechts.

Het Twitter-account OnLeaks lekt vaker accurate afbeeldingen van smartphones die nog moeten uitkomen. Wel benadrukt hij dat het kan zijn dat OnePlus nog kleine dingen verandert aan het ontwerp, maar dat dit ontwerp grotendeels vaststaat.

Volgens OnLeaks verschijnt de OnePlus 9-serie in maart.