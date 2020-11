Twitter zegt dat het officiële presidentsaccount @POTUS aan Joe Biden wordt overhandigd, ondanks dat de huidige Amerikaanse president Donald Trump de verkiezingsuitslag blijft ontkennen. Dat vertelt een woordvoerder aan CNN.

"Twitter bereidt zich voor op het in goede banen leiden van de overgang tussen de accounts van het Witte Huis op 20 januari 2021, zoals we ook in 2017 deden", aldus de woordvoerder.

Het Twitter-account @POTUS komt dan officieel in handen van de staf van Biden, die op diezelfde dag wordt beëdigd als president.

Daarmee geeft het sociale netwerk geen gehoor aan uitspraken van Trump, die beweert dat er is gefraudeerd en dat hij eigenlijk heeft gewonnen. Zowel Trump als zijn advocaten hebben nog geen bewijs gepresenteerd om die aantijgingen te ondersteunen.

Geen speciale bescherming meer

Trump zal wel zijn eigen Twitter-account @realDonaldTrump behouden, omdat hij die ook voor de verkiezingen al in zijn bezit had. Dit account heeft ook de meeste volgers van de twee.

Trumps eigen profiel zal echter geen speciale, beschermde status meer hebben, waardoor hij sneller zal worden bestraft als hij bijvoorbeeld aanzet tot geweld. Twitter hanteert andere regels bij wereldleiders, wat Trump na de inauguratie van Biden niet meer is.