De Britse voetbalclub Manchester United was doelwit van een cyberaanval waarbij criminelen probeerden binnen te dringen op de computersystemen. Dat staat in een verklaring van de club op de website.

Manchester United spreekt van een een "complexe aanval georganiseerd door beroepscriminelen", waarbij meerdere systemen werden getroffen. Op het moment wordt de aanval samen met beveiligingsexperts onderzocht.

Gevoelige systemen werden uitgeschakeld nadat de aanval werd opgemerkt, waardoor hackers vermoedelijk niet bij gevoelige persoonsgegevens konden. Het is nog onduidelijk welke informatie de aanvallers wel konden inzien.

Wedstrijden gaan nog door

De computers benodigd om wedstrijden door te laten gaan zijn intact en nog veilig, verzekert Manchester. Ook zijn de website en app van de club niet getroffen.

Een woordvoerder vertelt aan The Sun dat dergelijke aanvallen steeds vaker worden uitgevoerd. "Het is iets waar we inmiddels voor repeteren."