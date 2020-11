Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) wil een autoriteit oprichten die online kinderporno en terroristisch materiaal bestrijdt. Dat stelt hij in een brief aan de Tweede Kamer.

De Autoriteit kinderpornografische en terroristische content zou de verspreiding van dergelijke beelden op het internet bestrijden.

Door dit te laten doen door één centrale autoriteit, zou het voor internetbedrijven makkelijker zijn om te communiceren over bijvoorbeeld verwijderen van materiaal.

Grapperhaus wil de nieuwe waakhond onafhankelijk maken, waardoor deze onder een zelfstandig bestuursorgaan draaiende wordt gehouden.

Wetsvoorstel in een vroeg stadium

De minister wil in januari 2021 een wetsvoorstel ter consultatie delen, waarna de Raad van State zich er op een later moment over buigt. Pas later kan er over een uiteindelijke versie van de wet worden gestemd.

In de afgelopen maanden ondernam Grapperhaus meermaals stappen tegen de verspreiding van kinderporno. In oktober noemde hij één van de grootste hostingpartijen die zulk materiaal online heeft staan bij naam.