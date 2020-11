Een van de populairste mobiele games van de afgelopen jaren, Plague Inc, gooit het roer om en Twitter probeert mensen vaker hun mening te laten geven. Dit zijn de apps van deze week.

Plague Inc: The Cure

Het populaire spel Plague Inc staat al jaren hoog in de toplijsten van de App Store, maar gooit het roer nu drastisch om. Een spel waarin je een dodelijk virus zo effectief mogelijk probeert te verspreiden, heeft in 2020 toch een wat nare bijsmaak, zo vonden ook de ontwikkelaars.

Daarom is Plague Inc nu in een nieuw jasje gestoken met The Cure, een grote update die het principe van het spel op zijn kop zet. Zoals de naam al doet vermoeden, draait het nu om het ontwikkelen van een vaccin.

Je onderzoek het virus, ontwikkelt een vaccin en moet dit vervolgens zo effectief over de wereld verspreiden. Dit alles onder flinke tijdsdruk, want het aantal geïnfecteerde mensen loopt op en het virus wordt daardoor ook steeds sterker.

Download Plague Inc: The Cure voor iOS (0,99 euro) of Android (gratis)

1 Bekijk hier de teaser van Plague Inc: The Cure

Twitter

Twitter gaat met Fleets iets nieuws proberen wat we stiekem al kennen van praktisch ieder ander sociaal netwerk. Fleets zijn tweets die na 24 uur automatisch verdwijnen en in een speciaal overzicht boven je tijdlijn te vinden zijn.

Dat moet er volgens Twitter voor zorgen dat mensen eerder hun mening delen, omdat het minder permanent op de website blijft staan. Je kunt een 'Fleet' maken met tekst, foto's of video's. Later worden ook stickers en livestreams toegevoegd aan de mogelijkheden.

Een dergelijke functie kennen we van onder meer Snapchat, Instagram, Facebook en WhatsApp, waar die mensen ook aanmoedigt om wat vrijblijvendere berichten te posten.

Download Twitter voor iOS of Android (gratis)

The First Tree

Fans van stijlvolle, verhalende games opgelet: The First Tree is een Journey-achtig avontuur voor op je smartphone. In het spel doorkruis je de ongerepte wildernis van Alaska, als vos die herenigd wil worden met zijn familie.

Net als andere games in dit genre draait het in The First Tree niet om lastige vijanden of obstakels, maar is het meer een interactief verhaal dan een complex spel. The First Tree is in een avondje uit te spelen, wat precies lang genoeg is om het verhaal te vertellen zonder te vervelen.

The First Tree is te koop voor 5,49 euro, een eenmalige aanschaf waarmee je het volledige spel ontgrendelt. De game is nu beschikbaar op iOS en komt spoedig ook naar Android.

Download The First Tree voor iOS (5,49 euro) of Android (vooraf bestellen)