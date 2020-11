Het Openbaar Ministerie (OM) onderzoekt of hacker Victor Gevers, die in oktober zou zijn binnengedrongen op het Twitter-account van Donald Trump, daarmee strafbaar is geweest. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van de Volkskrant.

Eind oktober publiceerden Vrij Nederland en de Volkskrant een artikel waaruit blijkt dat de ethisch hacker op 16 oktober wist in te loggen op het Twitter-account @realDonaldTrump, het privéaccount van de Amerikaanse president.

"Het gaat om een onderzoek om vast te stellen of er sprake is van een strafbaar feit, als je het allemaal moet geloven", aldus de OM-woordvoerder, verwijzend naar de artikelen. Onderdeel van het onderzoek is om vast te stellen of het feit daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

Gevers zou zijn ingelogd met het wachtwoord maga2020! (verwijzend naar Trumps campagneslogan Make America Great Again). Als ethisch hacker heeft hij geen kwade bedoelingen en dus probeert hij Trump op de hoogte te stellen van de slechte beveiliging van zijn account, schreven de Volkskrant en Vrij Nederland.

Het zonder toestemming binnendringen van andermans account is strafbaar, maar het is de vraag of Gevers met zijn actie de wet zou hebben overtreden. De woordvoerder zegt tegen NU.nl niet in te kunnen schatten wanneer het OM daar duidelijkheid over kan geven.

Een woordvoerder van het Witte Huis ontkende tegenover de Amerikaanse nieuwssite The Verge dat de hack heeft plaatsgevonden. Twitter was minder stellig door te zeggen dat het bedrijf "geen bewijs [heeft] gezien dat deze bewering kan staven".