Een foto van het schaars geklede Braziliaanse model Natalia Garibotto ontving een like van het Instagram-account van paus Franciscus. Het Vaticaan heeft aan het sociale medium gevraagd hoe dat kan, schrijft The Guardian.

Het is niet bekend wanneer de like precies gegeven is en wie dat heeft gedaan. Het Instagram-account van de paus wordt beheerd door meerdere mensen. "We kunnen uitsluiten dat de like van de Heilige Stoel afkomstig is. We hebben Instagram om uitleg gevraagd", zegt een woordvoerder van het Vaticaan tegen The Guardian.

Wanneer de like is geplaatst is eveneens onduidelijk. De foto werd begin oktober al geplaatst. Vorige week vrijdag kwam de like van de paus aan het licht, een dag later werd hij ongedaan gemaakt. Garibotto, die 2,4 miljoen volgers heeft op Instagram, grapte op Twitter: "Ik ga in elk geval naar de hemel."

De 83-jarige paus Franciscus is heel populair op sociale media. Op Instagram heeft hij 7,4 miljoen volgers. Het account volgt zelf niemand. Op Twitter heeft de paus 18,8 miljoen volgers. Hij plaatst vrijwel nooit zelf iets op de kanalen.