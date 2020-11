Het non-profitinitiatief The Internet Archive gaat Flash-animaties en -games bewaren, meldt het bedrijf op zijn blog. Binnenkort stopt maker Adobe met de ondersteuning voor Flash, waardoor Flash-bestanden in Adobe Flash Player worden geblokkeerd. Dat zou betekenen dat veel oude animaties verloren zouden gaan.

Flash was jaren geleden een belangrijk instrument voor het web en droeg bij aan het ontstaan van internetcultuur. Veel mensen gebruikten Flash als instrument om hun creativiteit te uiten. Animaties als Peanut Butter Jelly Time, Loituma Girl (beter bekend als het meisje met de prei) en de Flash-video All your base are belong to us zijn inmiddels tot online klassiekers verworden.

The Internet Archive wil die filmpjes en spellen bewaren, zodat ze niet verloren gaan. Dat doet de organisatie met een emulator, die Flash-projecten alsnog in de browser kan afspelen. Het programma is nog in ontwikkeling, maar volgens The Internet Archive zijn inmiddels al ruim duizend games en animaties 'gered'.

Adobe is al jaren bezig met het uitfaseren van Flash, maar eind 2020 gaat de stekker er definitief uit. De software werd gehekeld vanwege de vele crashes en de slechte beveiliging.

Apple stopte in 2010 al met het gebruik van Flash in zijn apparaten. In 2015 raadde Adobe het gebruik van Flash zelfs af, om twee jaar later aan te kondigen dat de ondersteuning voor de software zou eindigen.