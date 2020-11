Facebook heeft een ontwikkelaar aangeklaagd die een netwerk van Instagram-achtige sites beheerde. Daarop werden foto's en video's van 100.000 Instagram-accounts gebruikt, zonder dat de mensen achter die accounts daarvan op de hoogte waren. Dat meldt Facebook op zijn blog.

De man haalde publiek toegankelijke informatie van Instagram en gebruikte die om profielen in te richten voor zijn eigen websites. Daarvoor gebruikte hij geautomatiseerde software. Onder meer foto's, video's, stories en locaties waren zichtbaar.

Facebook zegt dat de man daarmee de regels van Instagram overtrad. Eerder stuurde het bedrijf al berichten waarin hem werd gesommeerd om de inhoud offline te halen.

De man heeft inmiddels geen profielen meer op Facebook en Instagram. Die accounts heeft Facebook verwijderd. Via de rechter hoopt het bedrijf nu af te dwingen dat de man zijn netwerk offline haalt.

Het netwerk bestaat al sinds augustus 2017, maar Facebook kwam het pas in november vorig jaar op het spoor. Het is niet bekend wat voor bereik de man precies had. Een woordvoerder zegt tegen TechCrunch dat er "veel verkeer" op de sites was.