De app Berichten van Google ondersteunt naast sms vanaf donderdag wereldwijd ook een nieuwe standaard waarmee de app meer op een chatdienst gaat lijken, maakt het bedrijf bekend op zijn blog. Met de update kunnen mensen onder meer berichten sturen via een internetverbinding en groepschats starten.

De Berichten-app ondersteunt nu Rich Communication Services (RCS), een standaard die wordt beheerd door de brancheorganisatie voor de telefoonindustrie. RCS wordt door de industrie de opvolger van sms genoemd.

Net als sms heb je voor RCS een provider nodig, legt Google-woordvoerder Rachid Finge uit. "De techniek werkt via internet, en omdat Google de standaard graag naar voren helpt, neemt Google nu de rol van RCS-provider op zich."

Gebruikers hebben daarvoor wel de Berichten-app van Google nodig. Zij kunnen deze downloaden in de Play Store of de app updaten en chatfuncties inschakelen. Wie met de app een bericht wil sturen naar iemand anders die geen gebruikmaakt van RCS, kan terugvallen op sms.

Met RCS lijken tekstberichten meer op chatapps, zoals WhatsApp. Het RCS-protocol ondersteunt functies die bijvoorbeeld al in WhatsApp te vinden zijn, zoals leesbewijzen, indicatoren die aangeven of iemand anders aan het typen is en sterke versleuteling waardoor alleen de verzender en ontvanger berichten kunnen lezen.

Gebruikers van de Berichten-app kunnen de chatfuncties ook weer uitschakelen via de instellingen van de app.

Vodafone en dochtermerk hollandsnieuwe ondersteunen RCS sinds oktober onder de naam RCS-Chat op verschillende Android-smartphones. Apple ondersteunt RCS niet, maar biedt met iMessage een vergelijkbare dienst aan voor gebruikers van iPhones onderling.