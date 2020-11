Gamestudio IO Interactive werkt aan een nieuwe James Bond-game, maakt het bedrijf donderdag bekend. In 2012 verscheen het laatste spel met de Britse geheim agent in de hoofdrol.

Het Deense gamebedrijf is de maker van de Hitman-games over een huurmoordenaar die wereldwijd in stilte doelwitten ombrengt. IO Interactive is de eerste gamemaker die de rechten voor James Bond-spellen in handen krijgt sinds gamegigant Activision ze in 2013 heeft verloren.

Filmstudio MGM en EON Productions werken nauw samen met het gamebedrijf. De nieuwe Bond-game Project 007 volgt een volledig eigen verhaallijn en is niet gebaseerd op een van de films.

Verder maakte IO Interactive weinig over het spel bekend. Het zal uitkomen op "alle moderne spelplatformen".

Het Bond-spel GoldenEye geldt als een van de beste games van de jaren negentig. In de jaren daarna raakte de serie in de game-industrie steeds meer op de achtergrond.