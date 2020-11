Twee 23-jarige mannen uit Hilversum die 480.000 euro buitmaakten via phishing zijn veroordeeld tot celstraffen, een van vier jaar en een van achttien maanden. Dat maakte de rechtbank donderdag bekend.

De twee mannen stuurden vanaf begin 2019 emails rond waarin zij zich voordeden als verschillende banken. In de mails werd gewaarschuwd dat een bankrekening 'onveilig' zou zijn, en vroegen de mannen om inloggegevens.

Vervolgens belden de mannen met hun slachtoffers en haalden ze over om het geld naar een andere bankrekening over te zetten. In werkelijkheid behoorde de bankrekening toe aan een geldezel. Daar haalden de criminelen het geld weer bij vandaan.

Zo'n vijftig mensen werden slachtoffer van deze phishingaanvallen, voornamelijk ouderen. Een van de twee mannen krijgt een langere straf omdat hij zich ook schuldig maakte aan witwassen en al langer verdacht werd van criminele activiteiten. De mannen moeten ook een schadevergoeding betalen aan de gedupeerden, waaronder de banken.