Een onderdeel van de website van de aankomende Amerikaanse president Joe Biden lijkt te zijn gehackt. Iemand heeft donderdag Turkse teksten op de site geplaatst.

De hacker noemt zichzelf op de pagina een Turkse moslim. Hij waarschuwt de Verenigde Staten voor een "nachtmerrie" als ze "[hun] handen niet van mijn land halen".

Daarnaast plaatste de hacker een Turkse vlag, een foto, en een muziekvideo die YouTube inmiddels achter een leeftijdswaarschuwing heeft verstopt.

De getroffen website is een subdomein dat Biden gebruikte tijdens zijn verkiezingscampagne. De site bevatte informatie over stemmen in de Verenigde Staten.

De gebruikersnaam die de hacker op zijn site plaatst, wordt ook gebruikt voor een Twitter-account dat beweert verschillende Instagram-accounts gehackt te hebben. Dat hoeft overigens niet te betekenen dat wat er op de site geclaimd wordt, ook waar is.