De belangrijkste ICT-systemen van de politie zijn slecht beveiligd, schrijft burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom (BoF) donderdag na een analyse van de systemen. De organisatie zegt dat burgers en advocaten hierdoor "grote risico's" lopen en dat de kans op fraude door agenten toeneemt.

Het gaat om 36 applicaties die door de politie als belangrijk zijn bestempeld om werk te kunnen uitvoeren. In de systemen worden bijvoorbeeld vingerafdrukken en aangiftes opgeslagen.

Maar omdat er het een en ander schort aan de beveiliging, behouden agenten die bijvoorbeeld van functie wisselen toegang tot systemen van hun eerdere werkzaamheden. BoF zegt dat corrupte agenten hierdoor onnodig toegang hebben tot veel informatie. Daarnaast zegt de organisatie dat de politie gegevens vaak veel te lang bewaart.

Stephan den Hengst, chief data officer bij de Nationale Politie, zegt tegen de NOS dat "het klopt dat veel politiesystemen niet aan de eisen van privacy en security in de Wet politiegegevens voldoen". Dat betekent volgens hem niet dat er politie-informatie op straat ligt.

BoF-onderzoeker Rejo Zenger benadrukt dat het om "hele gevoelige gegevens" gaat, waar de politie zorgvuldig mee moet omgaan. "De politie vertrouwt steeds meer op ICT om in haar werk te helpen, dus dan is het belangrijk dat dat op orde is."

'Problemen spelen al jaren'

Volgens BoF zijn er al langer ICT-problemen bij de politie. "We deden acht jaar geleden ook al onderzoek naar de naleving van wetgeving rond politiegegevens", zegt Zenger. "Toen ging het eigenlijk op precies dezelfde onderdelen al mis. Dat nu, jaren later, precies dezelfde problemen spelen is natuurlijk diep triest."

Den Hengst zegt tegen de NOS dat er inmiddels een centraal systeem is ontwikkeld voor het verlenen van toegang tot politieapps. Dat werkt nu op basis van profielen, waarmee toegang tot bepaalde systemen wordt verleend. Bij een functieverandering komt die autorisatie dan te vervallen.