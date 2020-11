Tweehonderd Facebook-moderators uiten in een open brief aan de directie hun ongenoegen over hun verplichte aanwezigheid op kantoor. Ze zeggen hun levens en dat van hun gezin te riskeren om de inkomsten van Facebook op peil te houden.

Facebook-moderators moeten op het platform gedeelde berichten beoordelen, om te zorgen dat er geen berichten verschijnen die de regels overtreden. Vaak beoordelen ze mogelijk gewelddadige inhoud of beledigende berichten. Deze werknemers worden veelal via derde partijen voor Facebook aan het werk gezet.

In een open brief schrijven medewerkers dat ze verplicht zijn om op kantoor te werken. Daar zouden al meerdere besmettingen met het coronavirus zijn geweest. Aanvragen "ter bescherming" van werknemers zouden zijn afgewezen. Het is niet bekend wat er precies is gevraagd.

In een verklaring heeft Facebook laten weten de gezondheid van werknemers "een hoge prioriteit" te geven. "Maar de discussie moet eerlijk verlopen. Het merendeel van de vijftienduizend moderators werkt vanuit huis en dat zullen ze blijven doen zolang de pandemie duurt. Allemaal hebben ze toegang tot gezondheidszorg en Facebook heeft zijn gezondheidsregels uitgebreid zodat ook kantoorwerk veilig verloopt."

Niet alle soorten berichten kunnen thuis beoordeeld worden. In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij expliciete kinderbeelden, worden de beelden in een beveiligde omgeving bekeken. Facebook heeft er ook werk van gemaakt om beelden via kunstmatige intelligentie te beoordelen en, indien noodzakelijk, automatisch van het platform te weren.