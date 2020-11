Apple schikt in tientallen Amerikaanse staten voor 113 miljoen dollar (ruim 95 miljoen euro) in een zaak rond beschuldigingen dat het bedrijf oudere iPhones trager had gemaakt, zo meldt de BBC.

De staten claimden dat Apple accuprestaties van iPhones expres langzamer maakte via software-updates. Dat zou het bedrijf moedwillig hebben gedaan om nieuwe iPhones te verkopen.

In 2016 hadden miljoenen bezitters van een iPhone 6, 7 en SE last van verminderde prestaties. Apple had de updates naar eigen zeggen juist doorgevoerd om ervoor te zorgen dat accu's niet zouden uitvallen en om de levensduur te verlengen.

Het bedrijf zegt dat het niets te maken had met de verkoop van nieuwe iPhones, maar volgens de aanklagers wist Apple heel goed wat het effect op de verkoopcijfers zou zijn. Volgens hen had Apple openheid moeten geven over de update of accu's moeten vervangen.

Apple heeft ondanks de schikking niet toegegeven een fout te hebben gemaakt. Wel belooft het bedrijf de komende jaren kloppende informatie over energiebeheer in iPhones te verschaffen op zijn website, in software-updates en in de iPhone-instellingen.

Apple schikt niet voor het eerst in deze zaak. In maart ging het bedrijf al akkoord met een schikkingsvoorstel nadat gebruikers Apple voor de rechter sleepten. Apple ging toen akkoord met een schikking van 500 miljoen dollar.