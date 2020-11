The Last of Us Part II is met tien nominaties het meest genomineerde spel van The Game Awards, het jaarlijkse prijzengala van de game-industrie. De organisatie maakte woensdagavond alle nominaties bekend.

Op nummer twee staat het spel Hades, met acht nominaties. Hades is tegelijk de enige game op de lijst van Game of the Year-nominaties die niet afkomstig is van een grote blockbusterstudio.

Naast The Last of Us Part II en Hades maken ook Animal Crossing: New Horizons, Doom Eternal, de Final Fantasy 7 Remake en Ghost of Tsushima kans op de belangrijkste prijs in gaming. Gamers kunnen nu via de website van The Game Awards stemmen op hun favorite games in verschillende categorieën, waaronder Beste Regie en Beste Soundtrack.

De prijs voor innovatie in toegankelijkheid is dit jaar nieuw, bestemd voor een game die "het medium vooruit stuwt door functies, technologie en content toe te voegen die ervoor zorgen dat nog meer mensen van games kunnen genieten".

The Game Awards vinden op 10 december plaats. De show zal dit jaar vanwege het coronavirus zonder publiek worden opgenomen in drie verschillende studio's verspreid over de wereld.