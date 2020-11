Facebook en Twitter gaan uitzonderingen op de regels voor Donald Trump opheffen zodra hij vanaf 20 januari niet langer de president van de Verenigde Staten is. Dat blijkt uit antwoorden van directeuren Mark Zuckerberg en Jack Dorsey tijdens een verhoor en navraag bij woordvoerders door The New York Times.

Facebook gaat Trumps berichten in de kern niet anders modereren dan nu het geval is, aldus Zuckerberg tijdens het verhoor. Het bedrijf plaatst context bij berichten die in twijfel worden getrokken, maar gaat in veel gevallen niet zo ver als Twitter. Dat sociale medium schermt twijfelachtige berichten van Trump af met de mededeling dat de inhoud mogelijk misleidend is.

Zowel Facebook als Twitter geeft Trump wel een speciale behandeling, maar elk op een andere manier. Twitter staat het toe dat Trump op bepaalde punten de regels overtreedt. Het bedrijf stelt het belangrijk te vinden om die tweets te laten staan, omdat het een maatschappelijk belang dient. Het beleid geldt voor alle wereldleiders.

Onjuiste of misleidende berichten van politici, onder wie Trump, worden door Facebook niet beperkt in hun bereik als een onafhankelijke factchecker oordeelt dat het niet door de beugel kan. Het sociale medium heeft een uitzondering gemaakt voor politici, omdat het vindt dat zij anders beperkt worden in hun vrijheid. Factcheckers kunnen berichten wel controleren, maar een onwaar bericht van een politicus wordt, in tegenstelling tot dat van normale gebruikers, niet aangepakt.

Trump kan gefactcheckt worden na aflopen termijn

Trump verliest beide speciale behandelingen zodra hij op 20 januari het stokje moet overdragen aan Joe Biden, die de Amerikaanse presidentsverkiezingen heeft gewonnen.

"Zodra een account plotseling geen wereldleider meer is, gaat dat specifieke beleid weg", zei Twitter-directeur Dorsey daarover. Een Facebook-woordvoerder zegt tegen The New York Times dat Trump gefactcheckt kan worden zodra zijn termijn als president afloopt.

Zowel Facebooks als Twitters unieke behandeling voor wereldleiders is niet onomstreden. Hoewel Facebook bijvoorbeeld meldingen plaatst om context te bieden bij Trumps berichten over de verkiezingen, wordt het bereik van de ongenuanceerde of misleidende berichten amper beperkt, concludeerde BuzzFeed News eerder deze week.