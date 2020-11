OPPO heeft dinsdag tijdens een eigen evenement zijn nieuwe concepttelefoon OPPO X 2021 laten zien. Het scherm kan breder worden gemaakt door hem uit te rollen.

Het Chinese bedrijf noemt zijn roltelefoon een goed alternatief voor vouwtelefoons. "Met deze oplossing kun je een scherm groter maken, zonder de vouw te voelen", zegt OPPO.

OPPO liet een telefoon zien met een oledscherm van 6,7 inch. Door aan de rechterkant te trekken, kan het scherm uitgetrokken worden tot 7,4 inch. Dat is mogelijk omdat onder het scherm twee panelen zijn geplaatst die in en uit elkaar kunnen schuiven. Daardoor blijft het toestel plat. Het scherm rolt in de rand op.

Het voordeel van een uitrolbaar scherm is volgens OPPO dat hij niet volledig uitgeschoven hoeft te worden. Gebruikers bepalen zelf hoe breed het scherm wordt. Het scherm kan uitgerold worden tot de zwarte balken bij video's niet langer zichtbaar zijn. Door het scherm helemaal uit te rollen ontstaat er bijvoorbeeld meer ruimte om apps naast elkaar te zetten.

Het is niet bekend of OPPO het toestel verder ontwikkelt om op de markt te brengen. Vooralsnog is het slechts een conceptversie. OPPO zou niet de enige fabrikant zijn die aan dit soort telefoons werkt. Volgens geruchten maken ook Samsung en LG toestellen met uitrolbare schermen.