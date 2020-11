De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft toestemming gegeven aan T-Mobile om telecommerk Simpel over te nemen. "De overname heeft geen noemenswaardig impact op de concurrentie op de markt voor mobiele telecommunicatiediensten", concludeert de toezichthouder dinsdag.

Simpel was van eind 2010 tot augustus 2014 ook al onderdeel van T-Mobile. Het bedrijf maakte zich daarna los van T-Mobile, maar de provider kondigde in oktober aan Simpel terug te willen hebben. Klanten van Simpel maakten al gebruik van het T-Mobile-netwerk.

De ACM stelt dat T-Mobile ook na de overname voldoende concurrentie ondervindt van KPN en VodafoneZiggo, de twee andere telecombedrijven met een eigen netwerk in Nederland.

T-Mobile laat weten dat Simpel als gevolg van de goedkeuring per december onderdeel wordt van het bedrijf. Wel blijft Simpel als zelfstandig merk bestaan, aldus de provider, en "voor de medewerkers en klanten van Simpel verandert er niets".

De laatste keer dat T-Mobile een concurrent kocht, was met de overname van Tele2. De ACM had toen bijna een jaar nodig voordat het de geplande overname van Tele2 goedkeurde. Met de overname ging het aantal providers met een eigen netwerk in Nederland terug van vier naar drie. Tele2 is na de goedkeuring sinds januari 2019 onderdeel van T-Mobile.