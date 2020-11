De labels die Facebook heeft toegevoegd aan onjuiste berichten van Donald Trump over de door hem verloren presidentsverkiezing, helpen niet significant bij het tegengaan van de verspreiding van die berichten, meldt BuzzFeed News op basis van interne conclusies van een Facebook-onderzoeker.

Facebook kondigde begin september aan labels te gaan toevoegen aan berichten waarin de legitimiteit van stemmethodes, zoals stemmen via post, of de uitslag van de verkiezingen in twijfel wordt getrokken.

De labels zijn rond de verkiezingen van 3 november regelmatig toegepast op Facebook-berichten van de Amerikaanse president Trump.

Facebook heeft berichten van de afgelopen 24 uur onder meer gemarkeerd met de mededeling dat de Verenigde Staten wetten, regels en instituten hebben om de integriteit van de verkiezingen te verzekeren; dat stemmen per post net zoals andere stemmanieren zelden fraude kent, en dat Joe Biden de verwachte winnaar van de verkiezingen is.

"We hebben bewijs dat het aantal keer dat een bericht wordt gedeeld met ongeveer 8 procent afneemt als we dit soort labels toevoegen", citeert BuzzFeed News een Facebook-onderzoeker op een intern discussieforum van het bedrijf.

"Hoewel, gegeven het feit dat Trumps berichten altijd zo vaak gedeeld worden, zorgt de afname er niet voor dat het aantal keren dat berichten gedeeld worden in orde van grootte afneemt."

De onderzoeker merkt op dat het niet de bedoeling is dat de labels voor minder bereik zorgen, maar dat ze moeten zorgen voor "feitelijke informatie in relatie tot het bericht".

Facebooks beleid verschilt van Twitter

Facebook-berichten worden beperkt in hun bereik als een onafhankelijke factchecker oordeelt dat het bericht misleidend of onjuist is, maar dit beleid wordt niet toegepast op berichten van politici. Factcheckers mogen de juistheid van berichten van politici wel in twijfel trekken, maar het bereik wordt daarna niet door Facebook beperkt.

Facebooks beleid staat in contrast met hoe Twitter omgaat met mogelijk onjuiste of misleidende informatie rond de Amerikaanse verkiezingen. Het bedrijf maakte vrijdag bekend in de week voor en na 3 november 456 tweets te hebben afgeschermd.

Daardoor zijn de tweets niet direct zichtbaar, maar moeten gebruikers eerst een waarschuwing wegklikken waarin staat dat de inhoud in twijfel wordt getrokken. Ook kan het bericht niet leuk gevonden of geretweet worden zonder dat de gebruiker er zelf een opmerking bij plaatst. Dat moet het bereik van onjuiste informatie beperken.

In tegenstelling tot Facebook stelt Twitter in de waarschuwing expliciet dat de tweet mogelijk misleidend is, ook in het geval van politici zoals Trump. 16 van de 456 tweets afgeschermde tweets waren van zijn account.

Volgens Twitter heeft 74 procent van de gebruikers die een van de 456 afgeschermde tweets heeft gezien, die berichten pas bekeken nadat Twitter de waarschuwing toevoegde.