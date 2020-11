Google biedt zijn betaaldienst Google Pay voortaan ook aan in Nederland. Deze zal werken bij de banken bunq, N26 en Revolut, schrijft de techreus in een persbericht.

Klanten van deze drie banken kunnen de betaaldienst gebruiken om vanaf een Android-telefoon contactloos te betalen in een winkel. Ook kan de betaaldienst worden gebruikt voor betalingen in webwinkels.

De Google Pay-app zal nog niet in Nederland worden uitgebracht. In plaats daarvan zit de betaaldienst in de apps van de respectievelijke banken geïntegreerd.

Op maandag maakte bunq zijn plannen met Google Pay al bekend. Toen beweerde de bank de eerste te zijn die het betaalplatform in Nederland ging ondersteunen. Nu blijkt dat ook Revolut en N26 dit gaan doen.

Op het moment zijn er geen plannen bij andere banken bekendgemaakt. "Mochten er meer volgen, dan zullen we dat bekendmaken", vertelt Google-woordvoerder Cindy Penders aan NU.nl. "We staan in ieder geval open voor samenwerking met alle bereidwillige banken. Het is aan de banken om te besluiten of ze het willen integreren om aan hun gebruikers aan te bieden."

Concurrent voor Apple Pay

Concurrent Apple startte afgelopen jaar met zijn eigen dienst Apple Pay in Nederland, die werkt op onder meer de iPhone. Deze wordt aangeboden bij onder meer Rabobank, ING en ABN AMRO. Ook bunq, N26 en Revolut bieden deze betaaloptie aan.

Google Pay werd in 2015 door de zoekreus onthuld, toen het nog bekendstond als Android Pay. De betaaldienst kreeg in 2018 zijn huidige naam.