Twitter biedt vanaf donderdag de nieuwe Fleets-functie aan op zijn sociale netwerk. Daarmee kunnen gebruikers wereldwijd berichten delen die na 24 uur automatisch verdwijnen. Instagram heeft met Stories een soortgelijke functie.

Een Fleet bestaat meestal uit beelden en een begeleidende tekst. Het is niet mogelijk om een Fleet te retweeten of er openbaar op te reageren. Wel kunnen anderen een privéreactie achterlaten.

Twitter test de Fleet-functie al langer in een beperkt aantal landen. Met de wereldwijde uitrol is deze ook in Nederland beschikbaar. Op dinsdag start de uitrol van de functie wereldwijd, waarna Nederland op donderdag aan de beurt is.

Volgens Twitter-ontwerper Joshua Harris moeten gebruikers zich veiliger voelen als ze via Fleets iets delen. Omdat berichten verdwijnen en niet retweetbaar zijn, zien vreemden ze minder snel en is de kans op ruzie kleiner.

Twitter test ook audiogesprekken

Het sociale netwerk start voor het einde van het jaar ook met tests voor Twitter Spaces. Met deze toevoeging kunnen gebruikers audiogesprekken met elkaar voeren.

"Als je iemands stem hoort is het makkelijker om empathie te tonen", denkt Twitter-productbaas Kayvon Beykpour. Daarmee moet de Spaces een vriendelijkere, minder harde plek voor gesprekken worden.

Bij de tests kunnen eerst alleen vrouwen en gemarginaliseerde minderheden een Spaces-groep maken, om te zien hoe zij er gebruik van gaan maken. Zij kunnen instellen wie er mag deelnemen aan de groep.