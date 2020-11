Apple heeft vroege prototypes van een opvouwbare iPhone voor tests naar een fabriek van Foxconn verstuurd, vertellen ingewijden maandag aan Economic Daily News.

Op basis van de tests bepaalt Apple of in het scherm oleds of microleds gebruikt moeten worden. Met een hogere helderheid en langere levensduur wordt microled als de opvolger van oled gezien.

Steeds meer concurrenten van Apple maken opvouwbare smartphones. Een flexibel scherm maakt de telefoons buigbaar, zodat een groot scherm kan worden ingeklapt en in een broekzak past.

De opvouwbare smartphone zou volgens de bronnen in september 2022 op de markt gebracht moeten worden. Volgens eerdere geruchten staat voor 2021 de iPhone 13 gepland, die veel op de huidige iPhone 12 lijkt.

Foxconn moet ook testen hoe vaak het apparaat kan worden open- en dichtgevouwen zonder kapot te gaan. Daarbij worden meer dan 100.000 vouwbewegingen gemaakt.

Concurrerende opvouwbare telefoons bleken bij veelvuldig gebruik relatief snel kapot te gaan, doordat bijvoorbeeld in het scharnier vuil kan terechtkomen.