Online bank Bunq zal vanaf dinsdag betaaldienst Google Pay ondersteunen in Nederland.

De betaaldienst was eerder al beschikbaar op Android-telefoons in België, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Vanaf dinsdag kunnen ook klanten in Nederland en Portugal gebruikmaken van de dienst.

Google Pay is een soort digitale portemonnee die meerdere bankkaarten en creditcards kan bevatten. Met de dienst kun je onder meer in-appaankopen doen, een bedrag overmaken en contactloos betalen met een Android-telefoon, tablet of horloge.

Voor Apple-gebruikers ondersteunt Bunq sinds ruim een jaar de vergelijkbare betalingsmethode Apple Pay.