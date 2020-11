De politie gaat in de komende jaren tientallen extra drones inzetten. Momenteel zijn ongeveer zestig drones in gebruik, terwijl dat er in 2017 slechts tien waren. Dat aantal zal in de komende jaren ongeveer worden verdubbeld naar "meer dan honderd", zo laat de politie maandag weten.

Volgens de politie zijn de drones geschikt voor taken die voor de mens gevaarlijk, vies of moeilijk vol te houden zijn. Daarom worden ze steeds vaker ingezet bij onder andere de zoektocht naar vermiste personen, verkeersongevallen en ordehandhaving. In 2019 gebeurde dat 556 keer en in de eerste negen maanden van dit jaar ging het al om 790 keer.

Tijdens de coronacrisis worden de drones ook gebruikt om demonstraties in de gaten te houden. Volgens de NOS wil de politie de drones later ook inzetten om bijvoorbeeld drugspanden of opgeslagen explosieven op te sporen. Dit is mogelijk door warmtecamera's op de drones te monteren.