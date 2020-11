De actiegroep Dutch Survivors, die onder meer tegen de coronamaatregelen van de overheid protesteert, heeft op de chatdienst Telegram een lijst gedeeld met de privéadressen van BN'ers, Nederlandse journalisten en bewindslieden meldt journalist Hans de Vreij maandag op Twitter.

Op de lijst staan onder anderen premier Mark Rutte, burgemeester van Amsterdam Femke Halsema, televisiepresentator Arjen Lubach en intensivecarearts Diederik Gommers.

Wat het doel is van de publicatie van de nummers, is er niet bij vermeld. Wel verzet de activist die de namen heeft geplaatst zich via zijn eigen socialemediakanalen openlijk tegen de coronamaatregelen. De lijst lijkt een opsomming van personen die de actiegroep in verband brengt met het huidige coronabeleid.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.